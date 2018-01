Slideshow

BMW X3 ook als 25d Reeks kleine wijzigingen bij BMW

BMW voegt dit voorjaar een aantal wijzigingen door aan zijn line-up. Het belangrijkste nieuws is de komst van een 25d-versie van de nieuwe X3, de krachtigste viercilinderdiesel.

Dieselen kon in de X3 al met de 190 pk sterke 20d en met de zescilinder 30d, die 265 paarden op de been helpt. Het gat wordt binnenkort opgevuld door de 25d,, die 231 pk levert. Ook deze auto is er vooralsnog alleen als xDrive25d, met vierwielaandrijving dus. Een achttrapsautomaat is eveneens standaard. Deze combinatie zorgt voor een opgegeven 0-100-tijd van 6,8 seconden en een verbruik dat volgens de fabriek rond de 6 liter op 100 km schommelt. Ook qua prijs zit de auto uiteraard tussen zijn beide broertjes in: een BMW X3 xDrive25d wisselt voor minimaal € 75.995 van eigenaar.

Deze X3 is niet de enige BMW die standaard de befaamde ZF-automaat meekrijgt. BMW breidt de groep modellen waarvoor dat geldt verder uit en monteert de bak in de nabije toekomst onder meer standaard in de 320d xDrive en verschillende versies van de 4-serie. Ook op andere gebieden wordt de standaarduitrusting tegen het licht gehouden. Zo krijgt de 5-serie binnenkort standaard parkeersensoren voor en achter, ledmistlampen en een alarmsysteem mee. Een in drie delen neerklapbare achterbank zal eveneens standaard zijn op de sedan. Meer X3-nieuws is er in de vorm van een standaard M Sport-differentieel voor de M40i.

Op het gebied van uitstoot is er eveneens goed nieuws. BMW gaat het partikelfilter voor benzineauto's namelijk op meer modellen aanbieden. De voorziening was al aanwezig op verschillende versies van de 2-serie coupé en cabriolet en X3, maar wordt vanaf maart ook gemonteerd op de 20i- en 30i-versies van de 4-serie Coupé, X1 sDrive18i en - jawel - de i8.