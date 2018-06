Broer-X4 krijgt nieuwe diesel BMW X3 M40d geprijsd

Eind vorige maand schreven we al over de komst van een nieuwe sportieve dieselversie naar het leveringsgamma van de X3. We weten nu ook wat die nieuwe dieselvariant moet gaan kosten.

Net als de X4 krijgt ook de X3 nu de beschikking over een M40d-versie. Die nieuwe krachtpatser is een 326 pk en 680 Nm sterke zescilinderdiesel waarmee de M40d zich in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h lanceert. Schakelen geschiedt middels een achttraps Steptronic-transmissie.

BMW vraagt € 100.995 voor de nieuwe X3-variant, naast de M40i de tweede M Performance-versie van de SUV. Die laatste levert vanaf heden in zowel de X3 als X4 overigens iets minder vermogen, iets dat zeer waarschijnlijk het resultaat is van het aanpassen van de motor aan de Euro 6d Temp-emissienorm. Waar die 3,0-liter grote zes-in-lijn voorheen 360 pk en 500 Nm sterk was, levert het blok straks 354 pk en 500 Nm trekkracht. Welk bedrag op het ongetwijfeld aangepaste prijskaartje is geschreven, is nog niet bekend.

De X4-klant krijgt verder de keuze uit een nieuwe dieselversie. De prijslijst wordt namelijk uitgebreid met de xDrive30d, een versie die bij de X3 al bestond. Ook de X4 xDrive30d is 265 pk en 620 Nm sterk en met dat hart lanceert de plattere broer van de X3 zich in 5,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddelde verbruik moet liggen op 5,8-6,0 l/100 km. Schakelen geschiedt standaard met een Steptronic-achttrapsautomaat. BMW vraagt € 82.295 voor de nieuwe dieselvariant.