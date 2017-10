Slideshow

'BMW werkt aan M2 met M4-motor' 410 pk voor M2 'Competition'

Het lijkt erop dat BMW aan een snellere versie van de M2 werkt. De auto zou de beschikking krijgen over de motor uit de M3 en M4 en zodoende over meer dan 400 pk beschikken.

In z'n huidige vorm biedt de M2, ook nu al een indrukwekkend rij-ijzer, 370 pk. Door langdurig chassisnummers in te kloppen in een digitale database, hebben de liefhebbers van Bimmerpost.com weten te achterhalen dat er M2's met de S55-motor in de pijplijn zitten. Een aantal exemplaren blijken daarvan voorzien en gaan volgens hun specificaties als 'M2 Competition' door het leven. De S55 is de nog potentere variant van de N55 die in de reguliere M2 huist. In de M3 en M4 is het blok goed voor 431 pk, maar dat aantal zal de 'M2 Competition' vooralsnog niet halen. De auto blijft in plaats daarvan steken op 410 stuks, ongetwijfeld om enig verschil te bewaren tussen dit model en z'n grotere en duurdere broertjes.

De 'gelekte' chassisnummers refereren naar Amerikaans uitgevoerde auto's, maar ook Europese modellen zouden op de planning staan. De naam 'Competition' lijkt waarschijnlijk, maar geeft tegelijkertijd aan dat de snelste M2 wat BMW betreft nog niet tot de wereldtop behoort. Voor de échte klapstukken heeft het merk namelijk opnieuw de lettercombinatie 'CSL' gereserveerd, bleek onlangs.