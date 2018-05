Welkom X3M BMW voert grote zomerupdate door

Slideshow

BMW voert een grote reeks wijzigingen door op het leveringsgamma van diverse modellen.

BMW meldt dat alle benzine- en plug-in-modellen die het vanaf juli dit jaar in Duitsland levert, standaard uitrust met een partikelfilter waarmee de modellen aan de Euro 6d-TEMP-eisen voldoen, de cyclus die wordt gebruikt in de overgangsfase naar de nieuw WLTP-cyclus. Euro 6d-TEMP is in feite de WLTP-cyclus al mag de praktijkuitstoot (NOx) maximaal 2,1 keer boven de limiet van de laboratoriumtests uitkomen. Deze cyclus wordt vanaf 1 september ingevoerd voor alle nieuwe modellen en moet vanaf 1 september 2019 van toepassing zijn op alle nieuw geregistreerde auto's. Per 1 januari 2020 treedt de Euro6D-norm in werking voor alle nieuwe modellen, de WLTP-cyclus waarbij de NOx-uitstoot maximaal 1,5 keer die van de laboratoriumlimiet zijn. Euro 6D treedt vanaf 1 januari 2021 in werking voor alle nieuw geregistreerde auto's. BMW meldt trots dat het zijn dieselmotoren al sinds maart dit jaar heeft klaargestoomd voor de Euro 6d-TEMP-norm.

X3 en X4



BMW's X3 krijgt net als de X4 de beschikking over een M40d-versie, een beul van een zescilinderdiesel die 326 pk en 680 Nm opwekt. De auto lanceert zichzelf er in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h mee. Per augustus komt de X4 beschikbaar als xDrive30d, een versie die we al kennen van de X3. Ook de X4 xDrive30d is 265 pk en 620 Nm sterk en met dat hart lanceert de platgemepte SUV zich in 5,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld verbruik moet liggen op 5,8-6,0 l/100 km. Schakelen geschiedt standaard met een achttraps Steptronic-automaat.

Steptronic-uitbreiding

De zojuist genoemde achttraps Steptronic-transmissie wordt met ingang van juli dit jaar standaard op meer modellen. Zo krijgen onder andere de drie- en vijfdeurs M140i de transmissie standaard mee. Bij de 3-serie zijn het de onder andere de 320i Gran Turismo, de 320i xDrive Sedan, de 320i xDrive Touring en de 320i xDrive Gran Turismo die de transmissie standaard geleverd krijgen. De lijst gaat verder met de 330i sedan, de 330i Touring en de 340i xDrive die de achtbak fabriek-af tussen de motor en assen gemonteerd krijgen.



Verder zijn het binnen de 4-serie-familie de 420i en 430i Cabrio, 420i xDrive Gran Coupé, de 430i Gran Coupé, de 440i Coupé en de 440i xDrive Coupé. die standaard over de achttrapsautomaat komen te beschikken. De 520d Sedan en Touring beschikken tevens fabriek-af over de Steptronic-bak.

Cosmetisch

BMW stelt nieuwe kleuren beschikbaar voor de 5-serie, zo komt de lakkleur Frozen Dark Silver beschikbaar voor zowel de sedan (ook M5) als de Touring. De al genoemde M5 komt daarnaast beschikbaar in de voor die auto nieuwe kleur Frozen Marina Bay Blue. Daarnaast zijn bepaalde interieurcomponenten als knoppen op het stuurwiel en de start/stop-knop af te werken met een gegalvaniseerd materiaal. Daarnaast breidt BMW de Individual-mogelijkheden op de 7-serie uit met diverse kleur- en materiaalcombinaties.

Elektro

Meer noviteiten komen in de vorm van een optisch pakket voor de vernieuwde i8 Roadster, bestaande uit onder andere een dubbele splitter aan de voorzijde en een nieuwe lip onderaan de achterzijde van de dakloze i8. De gisteren al op onze website belichte lancering van BMW Wireless Charging, voor de 530e iPerformance, behoort tevens tot de grote zomerupdate.