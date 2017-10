Slideshow

BMW viert feest tijdens SEMA Show M Performance Parts voor M5

BMW kiest tuningfestijn SEMA Show als podium om een reeks M Performance Parts voor de M5 op voor te stellen. Tevens maken we er kennis met een feestelijke editie van de M3.

BMW's 602 pk en 750 Nm sterke M5 is van nature al te herkennen aan zijn uitbundigere uiterlijk, maar ook bij BMW is er altijd ruimte voor net dat ene beetje extra. Tijdens de SEMA Show in Las Vegas opent het merk de M Performance Parts-catalogus voor de van een 4,4-liter grote V8 voorziene sedan.

Bij BMW's M Performance-onderdelen staat voorop dat de uiterlijke toevoegingen veelal niet alleen een esthetische taak vervullen, maar ook daadwerkelijk een gunstig effect op de aerodynamica hebben. De M5 profiteert van een uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler, een diffuser, een lip in de voorbumper en van aangepaste sideskirts. Ook verschijnen koolstof-keramische remmen en een M Performance-uitlaatsysteem op de bestellijst. In het interieur is een nieuw M Performance-stuurwiel te plaatsen. Tevens is een hele verzameling carbon-aankleding in de orderboeken te vinden.

De M Performance onderdelen verschijnen in maart volgend jaar op de markt.

Verder viert BMW dat het dertig jaar geleden is dat de M3 voor het eerst beschikbaar kwam op Amerikaanse bodem. Derhalve wordt een Frozen Red II gespoten M3 gepresenteerd, een uitvoering die niet alleen is volgehangen met M Performance-parts, maar ook nog eens voorzien is van rode, witte en blauwe details. Precies: de kleuren van de Amerikaanse vlag. De 30th Anniversary-editie staat op speciale 19- en 20-inch grote wielen waarvan de kleur een verwijzing is naar de wielen van de M3 (E30) Warsteiner DTM-racebolide.