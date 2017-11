Slideshow

BMW verkoopt meer dan 2 miljoen auto's in 2017 3,4 procent erbij

BMW heeft een mijlpaal bereikt in 2017, want de autobouwer verkocht dit jaar meer dan 2 miljoen voertuigen.

In de eerste tien maanden van dit jaar werden in totaal 2.008.849 voertuigen van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce verkocht, wat 3,4 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Oktober bracht een totaal van 197.601, een verschil van 0,8 procent met oktober 2016. BMW wijst erop dat dat aantal bereikt is 'ondanks' de wissel van twee X3-generaties, waarvan het nieuwe model pas deze maand bij de dealers staat.

Hoewel de Nederlandse verkoopcijfers dankzij de veranderde bijtellingsregels een ander beeld laten zien, zag BMW z'n geëlektrificeerde modellen fors populairder worden. Het merk spreekt van een verkooptoename van 63,7 procent op dat gebied. Onder de noemer 'geëlektrificeerd' vallen niet alleen de elektrische i3 en plug-inhybride i8, maar ook minder toegewijde hybrides als de BMW 330e en Mini Countryman S E All4.

Eerder deze maand werd al bekend dat BMW z'n winstverwachting voor 2017 naar boven heeft bijgesteld. Er is het merk veel aan gelegen om door te blijven groeien, want het merk is sinds 2016 niet langer de grootste in het premiumsegment. Mercedes-Benz won z'n titel vorig jaar terug en groeit bovendien razendsnel.