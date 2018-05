Voortijdig door het stof BMW toont X5

BMW maakt er de laatste tijd een gewoonte van om gecamoufleerde auto’s zelf te tonen. Na de 8-serie kunnen we op deze manier kennismaken met de nieuwe X5.

Veel nieuws is er niet te zien op de foto's, want de X5 is in de afgelopen maanden al geregeld voorbijgekomen met een vergelijkbaar camouflageniveau. De auto krijgt een opvallend grote grille, bijgestaan door koplampen die daar direct op aansluiten. De achterzijde houdt BMW nog enigszins onder de pet, maar dankzij de eerdergenoemde spionagebeelden is het toch al mogelijk om ons daar een goed beeld van te vormen. Zo zeer zelfs, dat onze huistekenaar Andrei Avarvarii voor nummer 18 al behoorlijk gedetailleerde afbeeldingen wist te genereren van de vierde generatie van BMW's eerste SUV.

Op de afbeeldingen van BMW is te zien hoe de X5 op spectaculaire wijze over stoffige woestijnweggetjes wordt gejaagd. BMW wil er dan ook mee laten zien dat de auto op alle mogelijke plaatsen uitvoerig wordt getest, al is dat natuurlijk niet meer dan logisch. De onthulling van de nieuwkomer is nabij, werd onlangs bevestigd. Nog dit jaar maakt de auto z'n opwachting. Tegelijkertijd staat een grotere SUV in de startblokken, de X7. Ook die auto waart al lang rond op de bekende testlocaties, dus ook die auto zou zichzelf voor de jaarwisseling in vol ornaat moeten laten zien.

