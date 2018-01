Slideshow

BMW toont ingepakte 8-serie Terugkeer 8-serie bijna realiteit

BMW's 8-serie is samen met de Z4 een auto die de afgelopen periode zeer vaak in camouflagetrim is opgedoken. Nu laat ook BMW zelf foto's van het op stapel staande gereïncarneerde model los.

BMW brengt de 8-serie dit jaar nog op de markt en met de introductie van het model, de Coupé komt eerder dan de Cabrio, brengt het merk een oude bekende modelserie terug. Net als dat het voor het eerst is dat een 8-serie Cabrio in de showrooms van BMW te vinden zal zijn, is het tevens voor het eerst dat de auto als M8 verschijnt.



Met een set foto's van een ingepakte 8-serie Coupé en een schimmige plaat van een plakkerloze achterzijde van de nieuwe coupé, warmt BMW op voor de komst van de auto. Het merk laat weten dat het de 8-serie de afgelopen periode uitvoerig aan de tand heeft gevoeld op het Italiaanse Aprillia-circuit. BMW benadrukt dat de auto in staat is tot het bieden van comfort, maar direct ook veeleisende sportievelingen kan bedienen.

Waarschijnlijkt trekt BMW de 8-serie tijdens de Autosalon van Geneve in maart officieel onder het doek vandaan. Deze Concept 8-Series gaf al een nauwkeurige indicatie van wat BMW voor ons in petto heeft.

