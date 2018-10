'GLS-killer' klaar voor onthulling BMW teast X7

BMW trekt een dezer dagen het doek van de X7, de grote broer van de X5 die nu alvast in beeld wordt gebracht.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk van de nieuwe X7 is absoluut geen verrassing meer. In september 2017 presenteerde BMW de Concept iPerformance, een studiemodel met een zeer productierijpe koets. Daar komt bij dat begin augustus patentschetsen van de productieversie van de X7 opdoken, afbeeldingen die geen stukje plaatwerk meer tot de fantasie overliet.

BMW start dit jaar nog met de productie van de X7 in het Noord-Amerikaanse Spartanburg, de fabriek waar het merk ook de X5 produceert. BMW hoopt met de X7 een passender antwoord dan de X5 te hebben op auto's als de Land Rover Range Rover en Mercedes-Benz GLS-klasse. Uiteraard maakt de X7 gebruik van het modulaire CLAR-platform, een basis die onlangs onder de 3-serie verscheen maar daarvoor al werd toegepast op onder andere de X5 en 5-serie.

De Concept X7 was voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat een dergelijke aandrijflijn ook in de productieversie verschijnt. Zet in ieder geval in op de komst van zescilinder benzine- en dieselmotoren.