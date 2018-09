Enkel benzine en stekkeren BMW stopt met levering dieselauto's in VS

BMW schrapt dieselmotoren uit het aanbod in de Verenigde Staten. In plaats daarvan zet het merk in op plug-inhybride techniek en benzinemotoren.

Dat meldt de Amerikaanse website Autoblog. De BMW 540d en X5 xDrive 35d waren al niet meer leverbaar en binnenkort is ook de enig overgebleven dieselauto, de 3-serie 328d, niet meer te bestellen. Vooral de BMW 540d zal een zeldzaamheid blijven. De auto was pas sinds februari leverbaar.

De 328d is niet alleen de laatste dieselauto van BMW maar ook de laatste van Duitse makelij in de Verenigde Staten. Audi, Mercedes-Benz, Porsche en Volkswagen waren in een eerder stadium al gestopt met het leveren van dieselversies van hun modellen. Volgens een woordvoerder van BMW is er onvoldoende vraag naar dieselmotoren in de Verenigde Staten. Pas als de interesse weer aanwakkert, keert diesel mogelijk terug in het aanbod.