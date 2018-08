Onthulling nabij! BMW schetst Z4

BMW warmt nog één keer de gemoederen op voor de komst van de volledig nieuwe Z4. De complete auto wordt spoedig gepresenteerd tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach.

Wie gemist heeft dat BMW op zeer korte termijn een volledig nieuwe Z4 aan de wereld voorstelt, heeft de laatste maanden zeer waarschijnlijk geen beschikking gehad over een internetverbinding. De nieuwe generatie Z4 werd vorig jaar voorafgegaan door een studiemodel en in de afgelopen maanden kregen we niet alleen van BMW zelf ingepakte exemplaren te zien, maar wist AutoWeek de hand te leggen op patentschetsen van de productieversie. Niet veel later lekte de auto in productietrim het internet op, tot tweemaal toe zelfs. Tijdens het Concours d'Elegance in Pebble Beach dat vanavond van start gaat, laat BMW dan eindelijk de productieversie zelf zien. Voor het zover is, lanceert het merk logischerwijs nog een set teaserplaten.

BMW plaatst een stel schetsen op zijn Facebookpagina waarmee het nog een keer laat weten dat er toch écht een nieuwe Z4 in aantocht is. Het merk tracht met de schetsen nog de schijn te wekken dat de auto zeer sterk gaat lijken op het de vorig jaar gepresenteerde Concept Z4, maar de al genoemde gelekte platen konden al uitwijzen dat de productieversie toch echt een stuk ingetogener wordt.

Hoewel, ingetogen. BMW heeft al laten weten dat de Z4 in ieder geval beschikbaar komt als M40i en dat betekent dat zich in die versie een ruim 350 pk sterke zes-in-lijn schuilhoudt onder de kap. Zeer waarschijnlijk voegt BMW ook minder krachtige versies aan de leveringslijst toe, exemplaren met een viercilinder zijn tevens niet uitgesloten. Nog even geduld, spoedig weten we meer!