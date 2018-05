Vage vooruitblik BMW schetst iNext

BMW heeft een ietwat vage designschets getoond waarmee het merk vooruitblikt op de productieversie van de iNext.

In 2021 brengt BMW de iNext op de markt, een volledig elektrische auto die in BMW's fabriek in Dingolfing gebouwd gaat worden. Volgens BMW bundelt het in de auto al zijn krachten op het gebied van elektrisch én verregaand autonoom rijden. BMW laat weten dat het volgend jaar een 'Vision Vehicle' te zien gaan krijgen. BMW kennende zal dat een zeer productierijp studiemodel zijn. Aan de lijnen te zien lijkt het op een cross-overachtige te gaan. De opvallende raamlijn doet denken aan BMW's 'nieren', al zien we er ook vleugjes i3 in terug.



De iNext zou aanvankelijk een actieradius van dik 480 kilometer krijgen, al liet BMW tijdens de NAIAS dit jaar weten dat de op stapel staande Tesla-rivaal maar liefst 700 kilometer op een lading zou moeten kunnen komen.

Net zoals de auto's van Tesla moet de iNext niet alleen volledig elektrisch, maar ook grotendeels autonoom zijn. In 2025 wil BMW 25 geheel of gedeeltelijk elektrische auto's in het gamma hebben. BMW Nederland liet eerder aan AutoWeek weten dat het verwacht dat 15 tot 25 procent van de verkochte auto's van het concern omstreeks 2025 een EV zal zijn. Dat komt neer op 500.000 EV's per jaar. BMW heeft voor de zekerheid een hele rits modelnamen vastgelegd: van i1 tot i9 en van iX1 tot iX9.