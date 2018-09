M Performance-behandeling BMW presenteert X2 M35i

Slideshow

BMW voegt een sportieve variant toe aan het leveringsgamma van de X2. We heten welkom: de X2 M35i!

De krachtigste benzineversie die we tot op heden van de X2 kenden, was de 192 pk sterke xDrive20i. BMW schuift nu deze M35i naar voren, een M Performance-model dat maar liefst 306 pk sterk is. Vanbuiten is de topper binnen het X2-gamma onder andere te herkennen aan z'n Cerium Grey-kleurige afwerking rond de grille, rond de luchtinlaten en op de zijspiegelkappen. Tevens is aan de achterzijde een M-spoiler geplaatst. Onderaan de bilpartij vinden we twee uitlaateindstukken.

De 306 pk en 450 Nm zijn afkomstig uit een 2,0-liter grote viercilinder, en dat is in feite iets bijzonders. De X2 M35i is daarmee namelijk het eerste M Performance-model van BMW met een vierpitter onder de kap. Het vermogen vindt zijn weg via een achttraps Steptronic automaat naar alle vier de wielen. xDrive-aandrijving is dus aanwezig. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is met Launch Control in 4,9 tellen achter de rug. Het gemiddeld verbruik moet, afhankelijk van de uitvoering, op 8,1-8,4 l/100 km liggen.

Uiteraard heeft BMW's sportafdeling aandacht besteed aan zaken als het onderstel. Zowel vering als demping zijn stugger dan voorheen en optioneel levert BMW adaptieve vering. Opvallende primeur op de X2 M35i: het is de eerste M Performance-BMW met een M Sport-differentieel op de vooras. BMW levert tevens standaard een M Sport-remsysteem. Zaken als stuurinrichting en gasrespons zijn aangepast en ook de achterophanging is onder handen genomen. Ledkoplampen zijn standaard, hetzelfde geldt voor ledmistlampen.

De productie én de levering van de X2 M35i starten in maart volgend jaar. Prijzen volgen in een later stadium.