Slideshow

BMW overweegt Mini's te maken in China Voor het eerst Mini's buiten Europa gebouwd

BMW overweegt Mini's te gaan produceren in China. Het Duitse autoconcern is daarvoor in gesprek met de lokale autofabrikant Great Wall Motor.

Als BMW daadwerkelijk een Mini-fabriek in China optuigt, betekent het de eerste keer dat het concern Mini's buiten Europa laat bouwen. Verschillende modellen van Mini worden nu in het Limburgse Born en in Groot-Brittannië gemaakt. Of de eventuele stap naar China gevolgen heeft voor de Europese productie en werkgelegenheid is niet duidelijk.

De verkoop van BMW's en Mini's in China steeg in de eerste acht maanden van het jaar met 16 procent. De autobouwer laat wel al lokaal BMW's produceren.