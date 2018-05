Gaatjes vullen BMW noemt cabrio-SUV 'interessant'

De Nissan Murano CrossCabriolet kwam misschien wat te vroeg en ook de Range Rover Evoque Cabrio van Land Rover speelt een kleine rol, maar BMW zou de bijzondere combinatie van SUV en cabriolet toch ‘interessant’ hebben genoemd.

Dat is althans wat BMW's hoofd productplanning Ralph Mahler zou hebben gezegd tegenover Digital Trends. "We hebben ons in het verleden al zoveel vragen gesteld over dit onderwerp. Zou er een kans zijn, zou er een markt voor zijn? Die vragen zijn nog steeds relevant". Voor BMW, dat wel vaker trendsetter is geweest en ieder gaatje in het gamma het liefst gevuld ziet, zou een open SUV geen onlogische stap zijn. Inmiddels heeft Volkswagen al aangekondigd met een open T-Roc te komen, maar dat laat nog genoeg punten van de taart over voor een aanbieding in de zogenaamde premium-hoek van de markt. Een open versie van de X2, die redelijk compact is en als het sportieve broertje van de X1 in de markt wordt gezet, lijkt dan de meest logische keuze.

De Range Rover Evoque heeft op dit moment het rijk alleen als het gaat om cabrio-SUV's, en de auto begint op leeftijd te raken. Of er een opvolger komt is nog onzeker. BMW is met de 2-serie, 4-serie, i8 Roadster en 6-serie, die zeer binnenkort wordt opgevolgd door een open 8-serie, goed vertegenwoordigd op de cabrioletmarkt. Alleen concurrent Mercedes-Benz doet het beter, dat merk heeft van vrijwel ieder model een open variant in het gamma. Toch staat ook bij die autobouwer nog geen open SUV in het gamma, al is er in de vorm van een (vrijwel geheel-) open G-klasse natuurlijk wel al jaren een terreinbeul met een flexibel dak geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook bij Mercedes al eens is gesproken over een SUV-cabriolet.