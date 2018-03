M5-techniek in coupé-koets BMW M8 opnieuw gespot

Bij de naam ‘M8’ moet menig BMW-liefhebber een traantje wegpinken, want van de eerste 8-serie kwam zo’n versie er nooit. Dat dat in de nabije toekomst wordt goedgemaakt, is met deze beelden opnieuw aangetoond.

BMW is druk in de weer met het testen van toekomstige modellen. De nieuwe 3-serie komt, ook als M3, geregeld voorbij, er is een nieuwe X7, de 7-serie wordt binnenkort gefacelift en dan is er ook nog de 8-serie. Die nieuwe sportieve topper vervangt de 6-serie komt hoger in het gamma te staan en verschijnt als coupé, cabriolet én vierdeurs Gran Coupé.

Vandaag houden we het bij de dichte tweedeurs, maar dan wel in razendsnelle M8-trim. Dat is onder meer te zie naan het gigantische lichtmetaal, grote remschijven, de diepe voorbumper en de vier uitlaateindstukken. Naar verwachting krijgt de M8 de beschikking over de aandrijflijn van de recent gelanceerde M5. Met een dubbelgeblazen 4,4-liter V8 en ingenieuze, want extra sportief afgestelde vierwielaandrijving is ook de grote tweedeurs straks uitstekend bediend. In de M5 levert het blok 600 pk en de Mercedes-AMG S63 coupé, een gedoodverfde concurrent van de nieuwe M8, biedt een uitstekend vergelijkbare 612 pk. Wellicht laat BMW zich daarom nog verleiden de achtpitter van wat extra vermogen te voorzien.