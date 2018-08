Aangescherpte achtcilinder 'BMW M550i krijgt V8 uit M850i'

De subtopper op de prijslijst van de 5-serie krijgt mogelijk op korte termijn een krachtkuur. De V8 van de M550i lijkt namelijk te worden vervangen door de achtcilinder uit de M850i.

Wie een M5 wat te gortig vindt, kan bij BMW aankloppen voor subtopper M550i. Met 462 pk en 650 Nm moet je je immers ook vlot genoeg door het verkeer kunnen bewegen. Die V8 wordt mogelijk spoedig vervangen voor een krachtiger exemplaar, zo blijkt uit berichtgeving van de BMW-adepten van BMWblog, die zich baseren op een niet nader gespecificeerde bron.

De M550i zou over dezelfde V8 komen te beschikken als de onlangs gepresenteerde M850i, een achtcilinder die in de 8-serie goed is voor 530 pk en 750 Nm. Zowel het hart van de M550i als dat van de M850i betreft een V8 die intern bekend staat als N63. Het exemplaar in de M550i kent daarbij de volledige naam N63TU2, waarbij TU staat voor Technical Upgrade 2. Dit blok heeft dus al een tweede technische aanpassing ondergaan ten opzichte van de eerste versie, die in 2008 voor het eerst werd toegepast in de X6. De volledige aanduiding van de achtcilinder in de M850i luidt N63TU3, waarbij TU3 uiteraard voor Technical Update 3 staat. Deze krachtiger V8 zou dus ook in de M550i komen te liggen. Later wordt ongetwijfeld meer bekend.