BMW M5 als MotoGP Safety Car Wissel van de wacht

Al sinds 1999 rijden er BMW's op het circuit bij de MotoGP als Safety Car. Volgende week debuteert een nieuwe exemplaar: de fonkelnieuwe M5.

De nieuwe M5 neemt als topmodel van de Safety Cars het stokje over van de vorige M5 die zes jaar geleden debuteerde in de MotoGP. Volgend weekend, tijdens de Grand Prix in Valencia, rijdt de M5 zijn eerste publieke meters over het circuit. Dat is gelijk het startsein voor het seizoen van 2018. Dan rijdt de M5 ook rond als Safety Carbij de MotoGP.

Specifiek voor de M5 Safety Car zijn natuurlijk de bestickering en het zwaailicht op het dak. Daarnaast vallen de bronskleurige wielen en carbon spiegels in het oog. Onder de kap ligt de standaard V8 met 600 pk. Veel onderdelen van de M5 Safety Car vinden we terug in de M5 Performence-lijn en zijn daarmee ook voor andere M5-rijders beschikbaar.