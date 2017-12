Slideshow

BMW levert meer dan 100.000 i-modellen Belofte maakt schuld

BMW is geslaagd in de missie die het begin dit jaar is aangegaan. Het merk beloofde in 2017 100.000 geëlektrificeerde modellen te verkopen en die belofte is het ook nagekomen.

In april gaf BMW-topman Harald Krüger aan dat BMW dit jaar 100.000 geëlektrificeerde auto's wilde verkopen. Krüger wist destijds aan te geven dat het bedrijf goed op koers lag om die doelstelling te halen. Nog voor het eind van het jaar is de missie geslaagd. Opvallend gegeven: BMW haalt die doelstelling fors eerder dan aanvankelijk gepland. Eerder werd het doorbreken van de 100.000-grens als doel voor 2020 gesteld.

Om dit heuglijke feit te vieren, is het in München gelegen hoofdkantoor van BMW - de 'viercilinder' - gisteravond verlicht als een batterij. BMW meldt dat het sinds 2013 meer dan 200.000 auto's met elektrische aandrijving heeft verkocht. Let op: het gaat hier dus niet puur om EV's. In 2025 wil BMW 25 geëlektrificeerde modellen in zijn gamma hebben. Tussen die 25 modellen zitten er twaalf die ook volledig elektrisch aangedreven zijn. Een deel van die nieuwkomers is al bekend. Volgend jaar brengt BMW de i8 Roadster op de markt, terwijl een jaar later een volledig elektrische Mini om de hoek komt kijken. Voor 2020 staat een elektrische variant van de X3 gepland, terwijl de autonome productieversie van de indrukwekkende iNext in 2021 op de markt verschijnt.

Wereldwijd was zo'n tien procent van alle dit jaar verkochte 3-series een 330e (plug-in), terwijl van de 2-serie Active Tourer dertien procent een 225xe (plug-in) was. Ook bij de Mini Countryman doet de plug-in hybride goede zaken. De Cooper S E Countryman All4 bleek dit jaar goed voor tien procent van de verkopen van dat hoogpotige model.