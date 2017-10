Slideshow

BMW lanceert nieuwe Editions voor X5 en X6 Aangekleed

BMW presenteert in één klap twee speciale uitvoeringen. Zowel de X5 als de X6 krijgen er een Edition-bij.

Wie in de markt is voor een X6, kan zijn Coupé-SUV vanaf december dit jaar als M Sport Edition krijgen. Wie die uitvoering besteld, krijgt een Long Beach Blue gespoten X6 die uitgerust is met koolstofvezel afwerking in het interieur. Liever geen carbon? Dan biedt BMW je de keuze uit Metallic White en Carbon Black-kleurige lak als alternatieven. Verder profiteert het model van alle extraatjes die BMW in het M Sport-pakket heeft gestopt. Daar bovenop doet het merk 20- of 21-inch metende M-lichtmetalen wielen. Alle varianten van de X6 met uitzondering van de M50d zijn als M Sport Edition te krijgen. Informatie voor de Nederlands markt volgt spoedig.

Dan de X5. De minder excentrieke broer van de X5 is als Special Edition te krijgen. Wie deze variant besteld, krijgt van BMW een X5 met M Sport-pakket én Dakota-leer in het interieur. Daar horen elektrisch verwarmbare voorstoelen ook bij. Extra zonwerend glas en BMW's digitale instrumentenpaneel zijn tevens standaard aanwezig in het pakket. Alle X5's met uizondering van de M50d zijn als Special Edition te krijgen.