Komst M40i bevestigd BMW laat Z4 nu zelf zien

De Concept Z4 die BMW eerder presenteerde, gaf al een zeer goed beeld van wat we van een nieuwe Z4 kunnen verwachten. BMW is nu begonnen met het zelf tonen van afbeeldingen van de definitieve productieversie.

Lang was niet zeker hoe BMW de opvolger van de huidige tweede generatie Z4 zou gaan noemen. In de wandelgangen gonsde de naam 'Z5', maar met de onthulling van de Concept Z4 in augustus vorig jaar zorgde BMW voor duidelijkheid: ook de nieuwe open tweezitter van BMW zou weer Z4 gaan heten. In de maanden die voorafgingen aan de onthulling van de al genoemde Concept Z4, dook de nieuwe generatie al diverse keren in camouflagekostuum op. Nu laat ook BMW zelf foto's van een testexemplaar zien.

De nieuwe Z4 is door BMW niet alleen uitvoerig getest op circuits als de Nürburgring, maar ook op de testbaan van zijn testcentrum in het in Zuid-Frankrijk gelegen Miramas. BMW laat al weten dat de topversie de Z4 M40i zal zijn, een variant die natuurlijk een zes-in-lijn in zijn lange neus gemonteerd krijgt. Geen hardcore-M dus, maar wel een M Performance-model waarbij elektronisch aangestuurde dempers, een set kortere veren en M-sportremmen op komen te zitten. De auto krijgt een elektronisch sperdifferentieel op de achteras. We zetten in op een vermogen van 360 pk en 500 Nm.



We verwachten de definitieve Z4 nog dit jaar te kunnen zien. Eerst komt overigens de hagelnieuwe 8-serie, een auto die - in tegenstelling tot deze Z4 - niet alleen als Cabrio, maar ook als Coupé en als Gran Coupé op het podium verschijnt.