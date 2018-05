Kleine updates BMW jaagt gefacelifte 7-serie over de 'Ring

De huidige generatie 7-serie is nog geen 3 jaar onder ons of BMW heeft al een gefacelifte versie achter de coulissen staan.

Medio 2015 rolden de eerste exemplaren van de huidige 7-serie van de band in het Duitse Dingolfing. Zeer waarschijnlijk voert BMW nog dit jaar een facelift door op zijn toplimo. Vandaag is te zien hoe die bijgewerkte sedan over de Nürburgring wordt gejaagd.

Het topsegment is volop in beweging. Lexus heeft een nieuwe LS, Mercedes-Benz gaf de S-klasse recent een update en Audi liet de A8 kennismaken met nieuwe generatie. Wat dat betreft doet BMW er slim aan om ook zijn vlaggenschip bij te werken. Heftig gaan de wijzigingen er op optisch vlak overigens niet aan toe. De auto heeft meer geknepen kijkers en lijkt een grotere grille te krijgen, designelementen die BMW overhevelt van de op stapel staande X7.

Op motorenvlak verwachten we geen enorme wijzigingen. Het is vooral het binnenste van de 7-serie waar noviteiten te vinden zullen zijn. BMW monteert waarschijnlijk een volledig digitaal instrumentenpaneel in zijn topsedan, een nieuw stuurwiel en het infotainmentsysteem wordt uiteraard helemaal actueel gemaakt. Of BMW ook de autonome functies van de Siebener uitbreidt, is nog niet zeker.