"Hey BMW!" BMW introduceert Intelligent Personal Assistant

De BMW Group laat zijn modellen vanaf maart volgend jaar kennismaken met BMW Intelligent Personal Assistant, zoals z'n naam al doet vermoeden een digitale assistent.

Mercedes-Benz lanceerde dit jaar zijn MBUX-systeem, een besturingssysteem dat dankzij kunstmatige intelligentie van de gebruiker kan leren. Nu stelt BMW zijn Intelligent Personal Assistant aan de wereld voor, tevens een slimme digitale assistent die met stemcommando's te bedienen is én die van je leren kan.

"Hey BMW", is het startcommando waar BMW's slimme digitale hulpsysteem op reageert. Je kunt niet alleen het infotainmentsysteem of de klimaatregeling ('Hey BMW, ik heb het koud!') met stemcommando's bedienen. Zo kan het systeem e-mails voorlezen, kun je naar het oliepeil van de auto vragen, je kunt uitleg vragen over een veiligheidssystemeen en wie z'n digi-assistent laat weten dat hij of zij moe is, wordt getrakteerd op rustgevend ingestelde sfeerverlichting met bijpassende muziek. Maar er is meer, zo belooft BMW. De Intelligent Personal Assistant moet in een later stadium ook buiten te auto opdrachten kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het aansturen van een smartphone of smartspeaker. BMW belooft dat er regelmatig updates plaats zullen vinden waarmee het aantal functies uitgebreid kan worden. Daarnaast moet het systeem op termijn zelfs overweg kunnen met andere digitale stemassistenten.

Zoals gezegd is BMW's Intelligent Personal Assistant net als Mercedes-Benz' MBUX-systeem in staat om van routines en gewoontes te leren. Voorkeuren en instellingen die op een bepaalde plaats waar de gebruiker vaak komt zijn ingesteld, worden onthouden en in het vervolg automatisch ingevoerd. Leuk detail: je kunt het systeem een eigen naam geven waar het vervolgens op reageert. Tevens moet je het systeem, net als bijvoorbeeld Apple's Siri, algemene vragen kunnen stellen. Persoonlijke voorkeuren worden opgeslagen in een digitaal profiel, BMW ID genaamd.

Het nieuwe systeem is vanaf november 2018 te bestellen op de nieuwe 3-serie. Het betreft een abonnementsdienst voor drie jaar. De nieuwe X5, Z4 en 8-serie - uitgerust met BMW Operating System 7.0 - worden vanaf maart 2019 'over the air' van het systeem voorzien.