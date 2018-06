350 km actieradius binnen bereik BMW i3 krijgt grotere accu

BMW werkt naar verluidt aan een groter accupakket voor de elektrische i3. Daarmee zou de actieradius van het model in één klap weer in lijn zijn met die van de sterk toenemende concurrentie.

Bij z'n introductie in 2013 was de BMW i3 een behoorlijk futuristische auto en qua uiterlijk is hij dat nog steeds, maar het accupakket is inmiddels wat minder opzienbarend. In 2016 was er al sprake van een forse verbetering toen de 60 Ah-versie gezelschap kreeg van de 94 Ah-variant. Die auto houdt het dankzij een accupakket van zo'n 33 kWh volgens de moderne WLTP-cyclus 250 km vol.

In vergelijking met de Opel Ampera-e (380 km) en nieuwkomer Hyundai Kona Electric (tot 482 km) houdt dat echter nog steeds niet over. Volgens de meest recente informatie komt er daarom zeker een variant met een grotere accucapaciteit, al is het naar verdere details nog even gissen en kan de importeur het nieuws nog niet bevestigen. Liefhebbersplatform BMWblog.com heeft het over een 120 Ah-versie met een 60 procent grotere 'range' dan de reeds bekende variant. Met een accupakket van 40 kWh, geen onlogische stap boven de 33 kWh van de huidige i3, komt de basisversie van de eerdergenoemde Kona Electric 345 km ver. We wachten geduldig af…