'Klanten moeten de keuze hebben' BMW houdt vast aan centrale iDrive-bediening

Slideshow

Nu Audi nadrukkelijk heeft gekozen voor touchscreens in plaats van een centraal geplaatst bedieningselement voor alle secundaire functies, ontstaat de vraag of de concurrentie zo'n rigoureuze stap ook overweegt. Voor BMW luidt het antwoord duidelijk nee.

BMW's recent gepresenteerde Vision iNext is qua uiterlijk een concrete vooruitblik op een toekomstige EV, maar het interieur van de auto is minder realistisch. Behalve de bijzondere bekledingssoorten en interessante stoelontwerpen valt op dat de bekende iDrive-knop ontbreekt en er in plaats daarvan alleen een touchscreen op het dashboard lijkt te prijken.

Hoewel het scherm net als in de huidige generatie productie-BMW's inderdaad kan worden bediend door aanraking, is een tweede bedieningsmogelijkheid ook in de iNext echter nog aanwezig. In plaats van een fysieke knop monteert BMW echter een bijzondere middenarmsteun waarvan het voorste, uit hout vervaardigde gedeelte als touchpad dienstdoet. Daarmee is het mogelijk om door de menu's op het grote centrale scherm te scrollen zonder dat scherm daadwerkelijk aan te raken en dus zonder de arm te verheffen.

In de Boeing 777 waarmee de iNext de wereld over gaat geeft de verantwoordelijke ontwerper tegenover AutoWeek aan dat de centrale bediening bij BMW daadwerkelijk blijft bestaan. Het merk is van mening dat mensen de keuze moeten hebben en houdt dus vast aan een bedieningsmogelijkheid tussen de voorstoelen, al kan de draaiknop wel plaatsmaken voor een touchpad. Bij Mercedes is zo'n transformatie ook aan de gang en BMW monteert nu al een draaiknop waarvan de bovenzijde onder meer als schrijfblok kan dienen.

Uitvinder

BMW is de uitvinder van de knoppen-eliminerende 'auto-computer' en verraste rond de eeuwwisseling vriend en vijand met het wel erg revolutionaire interieur van de E65 7-serie. Het eerste systeem was erg wennen en kende zeker nadelen, maar dat weerhield de Duitse concurrentie er niet van om snel met soortgelijke systemen te komen. Met de introductie van de nieuwe A8 in de zomer van 2017 stapte Audi voor het eerst in jaren af van de MMI-draaiknop die jarenlang als het belangrijkste bedieningselement in de interieurs van het merk fungeerde. In plaats daarvan wordt in duurdere modellen een combinatie van twee, en in kleinere Audi's één touchscreen gemonteerd.