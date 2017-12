Slideshow

BMW haalt Audi in in China Andere top 3 in 2017

De top 3 van bestverkopende luxemerken in China wordt dit jaar fors door elkaar gehusseld. Waar het in 2016 nog Audi was dat met enige afstand tot zijn concurrenten op de eerste plek stond, gaat die eer in 2017 naar BMW.

Goed, het jaar is nog net niet voorbij, maar Automotive News durft het al aan om deze voorspelling te doen. Daar heeft het medium alle reden toe, want met 542.362 verkochte auto's in de eerste elf maanden heeft het merk uit München een forse voorsprong opgebouwd. Mercedes-Benz volgt met 539.728 exemplaren en Audi komt met 528.706 stuks pas bij de derde plaats in beeld. Merken als Cadillac, Lexus en Jaguar doen ook goede zaken op wat met afstand de grootste afzetmarkt voor auto's ter wereld is, maar eindigen naast het erepodium.

Europese luxemerken gooien traditioneel hoge ogen in China, dus is het niet niet meer dan logisch dat de drie Duitse kemphanen elkaar al jaren de tent uitvechten in het enorme land. Daarbij worden modellen die exclusief beschikbaar zijn in China niet geschuwd. Alle drie merken hebben onder meer langere versies van hun sedans ontwikkeld, maar bij BMW staat daarnaast bijvoorbeeld ook nog een sedanversie van de 1-serie in de showroom. Die auto, gebaseerd op het voorwielaangedreven UKL2-platform van onder meer de volgende 1-serie, komt vooralsnog niet naar Europa.