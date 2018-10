BMW neemt meerderheidsbelang BMW Group verlengt contract met Brilliance

Slideshow

De BMW Group en het Chinese Brilliance Automotive hebben sinds 2003 een joint venture in China: BMW Brilliance Automotive. BMW meldt vandaag dat het zijn handtekening heeft gezet onder een document dat de samenwerking tot minimaal 2040 verlengt.

De BMW Group en Brilliance Automotive kennen elkaar nu 15 jaar en de samenwerking bevalt blijkbaar erg goed. De twee bedrijven verlengen hun samenwerking in elk geval met 22 jaar tot 2040. Zowel BMW als Brillance had een aandeel van 50 procent in de joint venture BMW Brilliance Automotive, maar dat gaat veranderen. Voortaan heeft BMW met 75 procent van de aandelen een meerderheidsbelang in handen.

Het samenwerkingsverband pompt de komende jaren meer dan drie miljard euro in het opzetten van een volledig nieuwe productiefaciliteit in het Chinese Tiexi en zegt ook in zijn huidige productielijnen te investeren. De productiecapaciteit van de joint venture moet omstreeks 2020 op 650.000 auto's per jaar komen te liggen. Vorig jaar bouwde BMW Brilliance Automotive net geen 400.000 auto's. Met het uitbreiden van zijn fabrieken zegt het bedrijf 5.000 nieuwe werkplekken te genereren.

De joint venture produceert momenteel de BMW 1-serie sedan, de 2-serie Active Tourer, de 3-serie (sedan en LWB), de BMW X1, de verlengde 5-serie sedan en de BMW X3. In 2020 wordt ook de volledig elektrische versie van de X3, de iX3, in China gebouwd. Die auto zal ook naar andere markten worden verscheept.