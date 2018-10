Jaarverkoop in de plus BMW Group noteert kleine verkoopkrimp in september

Slideshow

De BMW Group heeft in september 237.781 nieuwe auto's verkocht. Dat is 0,8 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In Europa liepen de verkopen in die maand met 4,9 procent terug.

Eerder deze week werd bekend dat zowel Audi als Daimler hun verkoopcijfers in september heftig hebben zien teruglopen. Audi verkocht vorige maand wereldwijd met 139.150 stuks 22 procent minder auto's dan vorig jaar. In Europa zijn de verkopen zelfs 55,5 procent teruggelopen en in het thuisland zag het merk zijn nieuwe registraties in september zowaar met bijna 70 procent teruglopen. Daimler verkocht in september wereldwijd met 22.819 auto's 8,2 procent minder auto's. Voor de BMW Group lijkt de intrede van de WLTP-methode veel kleinere gevolgen te hebben.

De BMW Group verkocht in september wereldwijd 237.781 auto's, 0,8 procent minder dan in diezelfde maand in 2017. Over de eerste negen maanden van dit jaar noteert het concern echter nog altijd groene cijfers. Met 1.834.810 auto's verkocht het bedrijf 1,3 procent meer dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. BMW zelf verkocht in september 200.710 auto's, 0,8 procent meer dan in september 2017. De jaarverkoop van BMW staat over heel 2018 al bijna 2 procent voor op die over de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Mini heeft zijn verkoopcijfers in september met 9,2 procent zien teruglopen tot 36.731 auto's (Q1 t/m Q3 2018: 265,935 stuks, -2 procent). Rolls-Royce verkocht in september 340 auto's, 23,2 procent meer dan in die maand vorig jaar. De verkoopteller over heel 2018 staat bij Rolls-Royce op 2.649 stuks (+13,5 procent).

In Europa liepen de verkopen in september met net geen 5 procent terug tot 113.620 stuks. In het thuisland gingen 3,3 procent minder auto's van het concern over de toonbank en in het Verenigd Koninkrijk is een verkoopafname van 8,6 procent waar te nemen. In China groeide het verkoopaantal van de BMW Group echter met 13,2 procent tot net geen 60.000 exemplaren. In Japan en Zuid-Amerika, wist het bedrijf respectievelijk 6,4 en 12,9 procent meer te verkopen.

BMW zegt al vroeg begonnen te zijn met het aanpassen en homologeren van zijn auto's voor de WLTP-cyclus en zegt dat vrijwel het hele portfolio inmiddels door de WLTP-mangel is gehaald.