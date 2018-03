8 van de 14 modellen scoorden in 2017 minder BMW Group boekt recordomzet

BMW heeft het afgelopen jaar een recordomzet van 98,7 miljard euro geboekt. De winst voor belasting kwam in 2017 voor het eerst boven de 10 miljard uit. Uiteindelijk noteerde de groep een netto winst van 8,7 miljard, een plus van 26 procent.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers van het bedrijf. Er sneuvelde bij BMW overigens meer records. Zo werden er vorig jaar voor het eerst meer dan 80.000 BMW M- en M Performance-modellen verkocht. Het totaal aantal leveringen van de groep kwam uit op 2,463 miljoen auto's, eveneens een record. BMW nam in 2017 2,08 miljoen exemplaren voor zijn rekening, Mini 371.881 stuks. De aantallen komen neer op een groei van respectievelijk 4,2 en 3,2 procent. De verkoop van Rolls-Royce ging daarentegen met 16,2 procent onderuit naar 3.362 auto's. China is voor zowel het merk BMW als de groep de grootste markt. Het land heeft een aandeel van 24.2 procent. Het grootste aantal auto's werd vorig jaar echter in Europa afgeleverd, te weten 1,1 miljoen exemplaren.

Opvallend gegeven, acht van de veertien modelseries van BMW scoorden vorig jaar minder dan in 2016. De negatieve uitschieters waren niet geheel toevallig de X4 (-10,1 procent), 6-serie (-17,5 procent) en de Z4 (-73,9 procent.) Ook de verkoop van de 2-serie, X3 en X6 ging met enkele procenten onderuit. De schade voor de 3-serie en 4-serie bleef met respectievelijk -0.7 en -1,2 procent beperkt.

De verkoop van de BMW X1, 1-serie en i-modellen stegen in 2017 het meest. De cross-over van het merk noteerde een plus van 30,1 procent naar 286.743 exemplaren, waarmee het model na de 3 en 5 Serie nu de best verkopende BMW is. De relatief oude 1-serie werd 14,7 procent vaker verkocht en kwam uit op 201.968 stuks. Bij Mini zijn de lusten en lasten eerlijk verdeeld. De verkoop van de Cabrio en de Clubman zat vorig jaar in de lift, die van de hatchback en Clubman in de min.

De beste cijfers werden gescoord door de geëlektrificeerde modellen van de groep. De i- en iPerformance-modellen van BMW en de Mini Electric-versies gingen vorig jaar 65,6 procent vaker op kenteken. In totaal werden er 103.080 voertuigen met een vorm van elektrificatie verkocht.

Dit jaar staan nog een aantal introducties gepland, aldus BMW. De Z4, X7 en 8 Serie worden allemaal dit jaar nog gepresenteerd. Daarnaast rekent het merk op goede verkoopresultaten van onlangs gelanceerde modellen, zoals de BMWi8 Roadster, X2, X3, X4 en Rolls-Royce Phantom. In 2019 volgt de elektrische Mini, terwijl volledig elektrische reguliere BMW voor 2020 op stapel staat: de X3. In 2021 is het dan de beurt aan het elektrische vlaggenschip, de iNEXT. Ter voorbereiding daarop zal BMW dit jaar ongeveer 7 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling uitgeven.