BMW geeft i3-accu's tweede leven Accu-opslag vangt pieken en dalen op

BMW heeft bij z’n fabriek in Leipzig een energie-opslag geplaatst die bestaat uit honderden i3-accu’s. Het merk wil zo een bijdrage leveren aan het percentage groene stroom in de regio.

De fabriek in Leipzig is onder meer verantwoordelijk voor de productie van de elektrische i3. Bij de festiviteiten omtrent de 100.000e i3 die er van de band loopt, werd de stroom-opslag gepresenteerd. De 'Battery Storage Farm', zoals BMW 'm noemt, is bedoeld om tot 700 gebruikte i3-accu's te huisvesten uit auto's die aan het einde van hun leven zijn gekomen óf een nieuw accupakket hebben gekregen. Omdat de meeste i3's op dit moment nog in bedrijf zijn en daarbij hun originele accupakket gebruiken, heeft BMW vooralsnog ook nieuwe accu's in de faciliteit geplaatst. Over de totale capaciteit wordt met geen woord gerept, maar de i3 kreeg in z'n eerste levensjaren een capaciteit van 22 kWh mee. Later werd dat 33 kWh. Volgens BMW zou de capaciteit van de accu's in de hal goed zijn voor omgerekend 100.000 i3-kilometers.

De opslag is niet het enige 'duurzame' element op het terrein van BMW-Werk Leipzig, want ook windmolens zijn hier te vinden. Het idee van de 'accuschuur' is dan ook om overtollige groene stroom, afkomstig van de eigen molens of een andere bron binnen het plaatselijke energienetwerk, op te slaan. Als er juist te weinig groene stroom wordt opgewekt, kan de opgeslagen energie weer worden vrijgegeven. De opslag is zo gebouwd dat er in de toekomst kan worden uitgebreid naar een capaciteit van meer dan 700 accu's.