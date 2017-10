Slideshow

BMW en Brilliance openen derde batterijfabriek Accu's bouwen in China

De BMW Group en zijn Chinese partner Brilliance openen een nieuwe batterijfabriek in China. Het is de derde faciliteit waar BMW batterijen kan bouwen.

BMW en het Chinese Brilliance zijn verre van vreemden van elkaar. In 2003 werd de BMW Brilliance Automotive joint-venture uit de grond gestampt in inmiddels is dat samenwerkingsverband goed voor meer dan 16.000 werkplekken. De samenwerking wordt naar een hoger plan getild door in het Chinese Shenyang een nieuwe batterijfabriek te openen. In de faciliteit zullen batterijen geproduceerd worden die onder andere in de nabijgelegen fabriek in Dadong in de 5-serie Plug-in Hybrid toegepast zullen worden. BMW heeft in zijn productienetwerk al batterijfabrieken in Duitsland en de Verenigde Staten.

BMW heeft een scherpe focus op elektrificatie. Het wil dat tegen 2025 tussen de 15 en 25 procent van de wereldwijd verkochte modellen van het concern een geëlektrificeerd model is.