BMW drift nieuw record bij elkaar Onderweg bijtanken was nodig

Wie er met een Guinness World Records-titel vandoor wilt gaan, moet presteren. Bij BMW hebben ze er een hele operatie van gemaakt. Met succes, want huiscoureur Johan Schwartz maakte de langste drift ooit.

In totaal kreeg huiscoureur Johan Schwartz acht uur de tijd om een nieuw record te zetten. Nu hoor ik je denken: acht uur lang achter elkaar driften? Jazeker! Het record had wat voeten in aarde. Zo slaat driften bijvoorbeeld een enorm gat in je verbruik en is de tank zo leeg. Geen probleem, want voor het record werd er 'gewoon' een tweede M5 het parcours opgestuurd, waarna de BMW al driftend werd bijgetankt. Matt Mullins en bijvuller Matt Butts waren verantwoordelijk voor deze capriolen. In totaal was het vijf keer nodig om al hangend uit de ene M5 de andere te vullen met een grote slang.

Het vorige record werd in 2014 door een Toyota GT86 in Turkije gezet. Toen werd er in ruim twee uur tijd 144 kilometer gedrift. In de acht uur die BMW nu heeft gebruikt, werd het record met een bijna-verdriedubbeling verbroken. In totaal legde Schwartz een afstand van 374 kilometer al driftend af. Even voor het beeld: dat is de afstand van Utrecht naar het in Centraal-Duitsland gelegen Hannover.