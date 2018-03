Slideshow

BMW demonstreert autonome i3 Niveau 5 is bereikt

Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona demonstreert BMW voor de eerste keer zijn Personal CoPilot-systeem. Het systeem - dat het mogelijk maakt om op autonoom niveau 5 rond te rijden - wordt gedemonstreerd in de i3.

Hoe kan het ook anders: vrijwel elk merk is druk bezig met de ontwikkeling van autonome systemen. Zo ook BMW. Tijdens de technische beurs in de Catalaanse hoofdstad rijdt daar nu een i3 rond met een lege bestuurdersstoel. Deze auto bereikt niveau 5 - en daarmee het hoogst haalbare niveau - van autonoom autorijden. Om je geheugen op te frissen: bij niveau 4 rijdt een auto eigenlijk al zelfstandig rond, maar in niveau 5 gaat dat onder elke soort (weers)omstandigheden. De i3 die in Spanje rondrijdt, lukt dat nu en demonstreert dat aan het publiek.

Beursgangers kunnen via een app op de smartphone aangeven waar zij zich bevinden, zodat de BMW daar zelfstandig heen kan komen. Instappen kan na het 'inloggen' via een beeldscherm aan de buitenkant. De bestemming is vervolgens al doorgegeven door de smartphone, waarna de reis kan beginnen. Eenmaal op de bestemming aangekomen sluit men de auto weer af door het beeldscherm aan de buitenzijde, waarna de BMW zichzelf parkeert. BMW wil in 2021 een volledig autonome auto, van niveau 5, op de markt brengen.