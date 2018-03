Slideshow

BMW Concept M8 Gran Coupe gepresenteerd Productieversie in 2019, ook als M8!

BMW zet in Genève een volgende stap in het avontuur dat het met de Concept 8-serie is gestart. We maken er namelijk kennis met deze Concept M8 Gran Coupe!

Medio vorig jaar gaf BMW met de Concept 8 Serie een duidelijk signaal af: de 8-serie keert terug. Het nieuw leven ingeblazen model verschijnt in tegenstelling tot zijn voorganger niet alleen als coupé ten tonele, maar krijgt ook een opengewerkte variant. Meer verschillen met de oer-8? Jazeker, BMW brengt zijn nieuwe rivaal ook als M8 op de markt. In Genève openbaart BMW nóg een nieuwe carrosserievariant: de Gran Coupe.

Hoewel de Concept M8 Gran Coupe officieel nog een studiemodel is, geeft BMW al weg dat een 8-serie Gran Coupe én een M8 Gran Coupe daadwerkelijk op de markt gaan verschijnen. Het studiemodel vertoont logischerwijs grote overeenkomsten met de Concept 8-serie, al zijn de koplampunits iets minder geknepen en zijn de nieren minder groot uitgevoerd. Dat laatste heeft ongetwijfeld te maken met het van enorme luchtopeningen voorzien bumperwerk dat op de Concept M8 Gran Coupe is geplaatst. Aan de achterzijde is een grote, in de koets geïntegreerde achterspoiler verwerkt. Onder aan de achterzijde krijgen - het is tenslotte een M-voorbode - vier uitlaatpijpen een plek. Het dak van de Salève Vert gespoten Concept M8 Gran Coupe is uit met koolstofvezel versterkt plastic vervaardigd.

BMW bevestigt dat de 8 Serie Gran Coupe en M8 Gran Coupe in 2019 op de markt verschijnen. Wat de M8 gaat aandrijven, is nog niet bekend, maar reken in elk geval op een TwinPower V8.