Nieuwe aandrijflijn, nieuwe grille BMW Concept iX3 naar China

BMW presenteert deze week een studiemodel waarmee het vooruitblikt op een volledig elektrische X3. De auto krijgt de logische naam Concept iX3 op zich geplakt.

In het geval van de iX3 staat het i'tje uiteraard voor de elektrische aandrijflijn die onder de koets van het studiemodel een plek heeft gekregen. BMW laat vandaag een teaservideo zien waarin we kleine stukjes iX3 te zien krijgen. Een opvallend detail is de grille die de concept-car meekrijgt. De 'nieren' zijn namelijk niet meer van elkaar gescheiden, maar met elkaar verbonden.

De productieversie van de iX3, waarvan de specificaties tot op heden nog onbekend zijn, moet in 2020 op de markt verschijnen. Een jaar later brengt BMW overigens de iNext op de markt. De BMW Group wil in 2025 maar liefst twaalf EV's in het gamma hebben. Een elektrische Mini-driedeurs is daar onderdeel van.

BMW Nederland liet eerder aan AutoWeek weten dat het verwacht dat 15 tot 25 procent van de verkochte auto's van het concern omstreeks 2025 een EV zal zijn. Dat komt neer op 500.000 EV's per jaar. BMW heeft voor de zekerheid een hele rits modelnamen vastgelegd: van i1 tot i9 en van iX1 tot iX9.