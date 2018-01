Slideshow

BMW belooft 700 km actieradius voor iNext Dik 200 km meer!

In 2021 wil BMW de iNext presenteren, een volledig elektrisch en grotendeels autonoom model dat een directe concurrent moet zijn voor de auto’s van Tesla. Dat merk kan de borst natmaken, want volgens de Duitsers kan de iNext straks tot maar liefst 700 kilometer ver komen op een acculading.

Daarmee is de iNext al gewijzigd voordat de auto bestaat, want eerder werd een 'range' van zo'n 300 mijl beloofd, ofwel dik 480 kilometer. Op de NAIAS laat BMW weten dat het maximaal 435 mijl wordt. Met een theoretische actieradius van die 700 kilometer zou de BMW op dit moment het grootste elektrische bereik op de markt hebben, al is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen waar de concurrentie in 2021 staat.

Dat de iNext in 2021 komt, lijkt volledig duidelijk, maar over wat voor een auto het precies wordt, is nog wel enige discussie mogelijk. Eerder werd het model 'BMW's elektrische vlaggenschip' genoemd, wat een limousine in het segment van de 7-serie suggereert. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt op dit moment echter een lager gepositioneerde cross-over te zijn. Die zou de strijd aangaan met de Tesla Model Y, de SUV op basis van de Tesla Model 3. Daarmee zou ook de iNext relatief betaalbaar zijn. Net zoals de auto's van Tesla moet de iNext niet alleen volledig elektrisch, maar ook grotendeels autonoom zijn. Rond de start van het volgende decennium doet overigens niet alleen de iNext zijn intrede bij BMW, maar moet ook de rest van het gamma klaar zijn voor een elektrische aandrijflijn. In 2025 wil het merk 25 geheel of gedeeltelijk elektrische auto's in het gamma hebben.