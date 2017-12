Slideshow

BMW belicht toekomstplannen I en X volledig op stoom

BMW schijnt opnieuw een lichtje over zijn elektrische toekomstplannen in een statement van bestuursvoorzitter Harald Krüger. De letters ‘i’ en ‘X’ spelen een grote rol in die toekomst.

Dat doen die letters niet op eigen kracht, maar ook gecombineerd. Krüger geeft aan dat de namen i1 tot en met i9 zijn vastgelegd, maar maakt ook alvast de combinatie van de i, die staat voor een elektrische aandrijflijn, met de X van SUV. De modelnamen iX1 t/m iX9 blijken ook te zijn vastgelegd, waardoor de weg vrij is voor elektrische modellen die hoog op de poten staan. Dat is maar goed ook, want eerder werd al duidelijk dat er een volledig elektrische versie van de nieuwe X3 zal gaan verschijnen. De 'iX3' verschijnt in 2020 op de markt en staat aan het begin van wat een transitie naar meer 'normale' elektrische BMW's lijkt te zijn. Vanaf 2020 moet elke BMW namelijk geschikt zijn voor elke aandrijflijn, wat betekent dat 'i'-modellen meer en meer zullen overlappen met traditionelere BMW's.

Tegelijkertijd is er ook nieuws op het vlak van elektrische BMW's die wél op elk vlak onder het i-label vallen, zoals dat ook voor de bijzondere i3 en i8 geldt. De in Frankfurt gepresenteerde i Vision Dynamics moet op termijn uitmonden in een productiemodel met een actieradius van zo'n 600 km, maar ook voor de bijzondere iNext ligt een toekomst in het verschiet. Die auto komt in 2021. Eerder, in 2019, is het tijd voor een volledig elektrische Mini. Al deze modellen zijn nodig voor het ambitieuze doel dat BMW zich al eerder stelde: in 2025 moeten er 25 deels elektrische modellen beschikbaar zijn binnen het concern. Twaalf daarvan zullen volledig elektrisch zijn. Ook op kortere termijn blijft de nieuwsstroom aanhouden: in 2017 en 2018 wil BMW in totaal 40 nieuwe modellen en modelvarianten introduceren.

BMW zegt inmiddels te hebben ontdekt dat wie eenmaal elektrisch koopt, niet meer teruggaat naar een auto met verbrandingsmotor. Met andere woorden: mensen hoeven maar één keer overtuigd te worden van een EV, daarna zijn ze 'om'. Natuurlijk meldt BMW ook nieuws op het gebied van autonoom rijden, tegenwoordig onmisbaar voor een grote autobouwer. Het merk gaat op korte termijn testrijden met autonome 7-series in München, Californië en Israël, terwijl ook de eerdergenoemde iNext grotendeels zelfstandig belooft te zijn.