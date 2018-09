Invuloefening BMW 8-serie Cabrio zeer goed in beeld

Slideshow

BMW werkt aan familie-uitbreiding voor de 8-serie en de komst van een Cabrio maakt daar deel van uit. Vandaag is die nieuwe variant wel héél goed in beeld verschenen.

Medio dit jaar maakte autoland eindelijk kennis met BMW's nieuwe 8-serie, die we tot op heden alleen als Coupé kennen, maar waarvan meerdere varianten zijn gepland. BMW bevestigde onlangs de komst van een productieversie van de Gran Coupé en de 8-serie wordt ook van zijn dak ontdaan. Die laatste variant, de Cabrio, is nu wel heel goed in beeld verschenen.

De 8-serie Coupé verschijnt in november op de markt. Op de marktintroductie van de Cabrio zullen we net als op de komst van de Gran Coupé nog tot eind volgend jaar moeten wachten. Overigens blijft het niet bij de M850i- en 840d-versies waarin we de 8-serie nu kennen. Volgend jaar wordt de line-up namelijk nog aangevuld met knalharde M-versies. Voorlopig is de al genoemde M850i xDrive de topversie, een variant met in de neus een 530 pk en 750 Nm sterke 4,4-liter V8, die ook zijn weg vindt naar deze 8-serie Cabrio.