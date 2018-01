Slideshow

BMW 8-serie Cabrio weer gesnapt Bijna klaar voor onthulling

BMW gaat ook in 2018 door met testrijden in de op stapel staande 8-serie. Vandaag is het de 8-serie Cabrio die meer van zijn productievorm laat zien.

BMW is al enige tijd druk in de weer met ingepakte exemplaren van zowel de nieuwe 8-serie Coupé als diens opengewerkte Cabrio-broer. Met de Concept 8-serie gaf BMW al een behoorlijk gedetailleerde vooruitblik op de 8-serie Coupé en dit gesnapte testmodel geeft een heel goed beeld van wat we van de 8-Serie Cabrio kunnen verwachten.

Het is voor het eerst dat de 8-serie als Cabrio beschikbaar komt, en dat is niet de enige primeur die hand in hand gaat met de komst van de 8-serie. BMW heeft namelijk een beestachtige M8 in het vat zitten, iets wat we bij de oer-8 nooit officieel zagen. Een onthulling verwachten we tijdens de Autosalon van Genève in maart van dit jaar.