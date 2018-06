Reguliere benzineversies geschrapt BMW 7-serie alleen nog als plug-in en met diesels

Meer gesneuvelde motoren op de prijslijst van BMW, ditmaal op die van de 7-serie. De toplimo is alleen nog als plug-in hybride of met een dieselmotor te krijgen.

Uit een duik van AutoWeek in de prijslijsten van BMW blijkt dat het merk aardig met de snoeischaar in de weer is geweest in de motorenlijst van vlaggenschip 7-serie. De toplimo was tot op heden verkrijgbaar als 740i, 740e, 750i, M760Li, 730d, 740d en 750d. De reguliere benzineversies worden daar nu uit weggestreept.



Vanaf heden is BMW's topsedan alleen nog te krijgen als 740e/740Le, 730d/730Ld, 740d/740Ld en 750d/Ld. Dat betekent dat de plug-in hybride 740e de enige 7-serie is met een benzinemotor aan boord. De 740i, 750i en M760i - de sportieve topversie - zijn geschrapt. Het bovenstaande heeft te maken met de overgangsfase naar de WLTP-cyclus.

De 740e is er zowel in korte vorm als als L. Die laatste is er ook met xDrive-aandrijving. Hetzelfde geldt voor de 730d.. Bij de 740d en 750d is de L altijd uitgevoerd als xDrive.