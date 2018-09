Doei klapdak! BMW 4-serie Cabrio gespot

Nu de nieuwe BMW 3-serie écht aanstaande is, is het hoog tijd om na te denken over diens derivaten onder de noemer 4-serie. Dat doet BMW natuurlijk allang en daar is deze Cabrio het ultieme bewijs van.

De open versie is de eerste variant van de nieuwe 4-serie die we in beeld krijgen en vermoedelijk ook de versie die het grootste nieuws herbergt. Dat nieuws laat zich niet verstoppen onder camouflageplakkers: deze 4-serie heeft een 'ouderwetse' stoffen kap. BMW neemt na twee generaties van z'n middelgrote cabriolet (de E93-3-serie was de eerste) afstand van het fraaie, maar complexe en zware driedelige klapdak en voert het bij de nieuwe Z4 ingezette beleid daarmee consequent door. Overigens hadden de andere open vierzitters, 1-serie opvolger 2-serie en 6-serie opvolger 8-serie, altijd al een traditionele cabrioletkap.

De rest van de carrosserie is nog wel zwaar gecamoufleerd en daardoor is met name over de neus nog weinig te zeggen. De koplampen lijken niet al teveel af te gaan wijken van wat we nu op een 4-serie aantreffen, al zal het geheel er door de nieuwe, aan elkaar gesmolten nieren van BMW wel heel anders uitzien. Het zijaanzicht is interessanter, want het lijkt erop dat de 4-serie cabriolet afscheid neemt van de kaarsrechte schouderlijn die sinds de eerste 3-serie zo kenmerkend is voor deze modelreeks. Zelfs met een klapdak had BMW's bekendste cabriolet altijd een opvallend vlakke 'kont' (foto 8) die voor dat kenmerkende silhouet zorgde, maar bij deze nieuwe 4 nemen we zowaar een oplopende raamlijn waar. Ook bij het achteraanzicht lijkt het 'achterdek' hoger dan bij voorgaande modellen. De twee uitlaten die we hier waarnemen zouden tot voor kort hebben geleid tot speculaties over een nieuwe M440i, maar sinds de nieuwe 5-serie hoeft zo'n symmetrisch uitlaatsysteem niets meer te zeggen over de gemonteerde motor bij BMW.

De 4-serie wordt uiteraard leverbaar met een brede reeks turbomotoren, waarvan de kleinste een 1.5 driecilinder is en de grootste de krachtige zespitter van de toekomstige M4. Behalve een cabriolet verwachten we in ieder geval ook een coupé, gezien z'n populariteit lijkt een nieuwe Gran Coupé eveneens een zekerheid.