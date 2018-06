'Eind van levenscyclus bereikt' BMW 330e iPerformance uit leveringsgamma

Wie graag een plug-in hybride 3-serie voor de deur wil hebben, moet snel handelen. De 330e iPerformance is namelijk alleen nog uit voorraad leverbaar.

Dat blijkt uit navraag van AutoWeek bij BMW Nederland. De 330e iPerformance werd in november 2015 met grote spoed op de Nederlandse markt gebracht. Daarmee kon de auto nog tot het eind van dat jaar profiteren van een bijtellingstarief van 7 procent. Op de in 2016 geregistreerde exemplaren is een tarief van 15 procent van toepassing en voor dit jaar staat een tarief van 22 procent op de lijst.

Volgens BMW Nederland zat de 330e iPerformance aan het eind van zijn beoogde levenscyclus. Het merk heeft derhalve geen moeite meer gestoken om de auto te homologeren voor de WLTP-cyclus en dus gaat de auto voor 1 september van de Nederlandse markt. In totaal zijn er in ons land zo'n 2.000 exemplaren verkocht.



Ter herinnering: de 330e iPerformance beschikt over een 184 pk sterke geblazen 2,0-liter viercilinder, een blok dat wordt bijgestaan door een 88 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen ligt op 252 pk. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 6,1 seconden achter de rug. Zijn top ligt op 225 km/h. In theorie moet de auto 35 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen.