BMW 3-serie verliest camouflage Vorm verlichtingsunits beter te zien

BMW werkt toe naar een nieuwe generatie van de 3-serie. Dat die auto het einde van zijn ontwikkeling nadert, blijkt uit de steeds minder verhullende camouflage op de testauto’s.

Al in 2016 kwam de G20-'Dreier' voor het eerst in beeld bij onze spionagefotograaf. Sinds die tijd is de auto regelmatig en overal op de wereld gespot, niet alleen door professionals, maar ook door lezers. Veel dank daarvoor! De auto die vandaag in beeld is, draagt minder camouflagemateriaal met zich mee dan eerder gespotte exemplaren. Het verschil is klein, maar vooral de vorm van de achterlichtunits is bij deze auto goed te zien. Ook de koplampen zijn duidelijk te onderscheiden. Bovendien beschikt de testauto met kenteken 'M IA 3532' over een agressief ogende voorbumper, een onderdeel van het optionele M-sportpakket.

De nieuwe BMW 3-serie, die dankzij een nieuw platform een stuk lichter is dan voorheen en wellicht een volledig elektrische versie krijgt, verliest later dit jaar al zijn camouflage tijdens de officiële onthulling.