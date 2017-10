Slideshow

BMW 2-serie Gran Tourer facelift Gespot bij 'ED'

BMW werkt aan een faceliftversie van de 2-serie Active Tourer en Gran Tourer. De grootste van die twee is nu gespot bij het ED-tankstation dat voor frequente bezoekers van de Nürburgring een bekende plek is.

Want jawel, ook een zevenzits MPV wordt over het wereldberoemde circuit gejaagd in de testperiode. De kortere versie van deze auto, de Active Tourer dus, kwam al in maart in gecamoufleerde vorm voorbij. De zevenzits variant laat uiteraard soortgelijke wijzigingen zien. Dat betekent nieuw ingedeelde koplampunits met anders gevormde led-elementen en een nieuw getekende voor- en achterbumper. Die zijn in het geval van deze Gran Tourer bovendien wat agressiever gevormd dan bij z'n eerder gespotte broertje, maar dat komt omdat de zevenzitter in dit geval is voorzien van een M-sportpakket.

Het interieur wordt natuurlijk ook bij de tijd gebracht, waarbij de facelift van de 2-serie Coupé en Cabriolet als voorbeeld kan worden gezien. Een nieuw infotainmentsysteem is daar één van de belangrijkste elementen. De kans is groot dat de gefacelifte BMW 2-serie Tourer in maart, tijdens de Autosalon van Genève, z'n publieksdebuut beleeft.