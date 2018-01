Slideshow

Blik to the Future: Volvo V40 En dat is (40.)2!

De Volvo XC40 is net geïntroduceerd en de enthousiaste reacties zijn genoeg reden om aan te nemen dat de auto een doorslaand succes wordt. Met de presentatie van het compacte model is de weg vrij voor hoofdstuk twee van de nieuwe 40-serie: de opvolger van de V40!

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek 45/2017

Eerlijk is eerlijk, bij een verhaal over die V40-opvolger spelen speculaties in deze fase een grote rol. Gecamoufleerde testauto's hebben zich nog niet laten zien en Volvo houdt de kaken stijf op elkaar over het nieuwe compacte model. Wel is er gehint naar de mogelijkheid dat de V40-opvolger een andere carrosserievorm krijgt dan het huidige model, dat in Nederland al jaren razend populair is. In tegenstelling tot de eerste V40, de stationwagonversie van de S40, is de in 2012 gepresenteerde auto een rasechte hatchback uit de premiumhoek van de compacte middenklasse. Hoe zijn opvolger eruit ziet, is dus niet met zekerheid te zeggen, maar toch is er een stevige basis voor een paar onderbouwde voorspellingen: de 40.2 Concept.

Liftback

Die 40.2 Concept werd in mei 2016 gelijktijdig met de 40.1 Concept gepresenteerd. Laatstgenoemde droogde zonder wijzigingen van betekenis op als XC40, wat de kans op een sterk op de 40.2 gelijkende V40 groot maakt. Als het productiemodel echt dicht bij die voorbode blijft, is meteen duidelijk waarom Volvo naar een andere carrosserievorm knipoogt. De 40.2 is namelijk geen hatchback, maar een sedan-achtige met een grote achterklep. Een liftback, dus. Daarmee zou de V40-opvolger de eerste zijn in dit segment met zo'n koetswerk. Een verfrissend idee, maar vooralsnog gaan we uit van een traditionelere hatchbackvorm. Qua design tapt Volvo straks in elk geval uit het vaatje waaruit ook de XC40 is voortgekomen. Dat betekent dat er sprake is van elementen uit de bestaande reeks moderne Volvo's, gemengd met wat 'designgrapjes' die voor de grotere 90-serie te frivool zijn. Strakke, rechte lijnen, een imponerende neus met een forse grille, hoge flanken en herkenbare achterlichtunits maken van de V40 een echte Volvo. Onderscheidende V40-eigenschappen zijn dan weer de typisch gevormde koplampen, waarbij de 'Thor Hammer'-dagrijverlichting voor een groot gedeelte de vorm van de units bepaalt. Het interieur maakt eveneens een complete metamorfose door als het van de vorige Volvo-huisstijl naar de huidige tijd wordt geslingerd. Het verticale touchscreen dat het dashboard van alle recent geïntroduceerde Volvo's domineert, vindt ook zijn weg naar de V40. Strakke vormgeving en een fraaie afwerking tillen het interieur naar een hoger niveau, precies zoals de koper dat in dit segment graag ziet.

EV40

Volvo gaat ook op het gebied van aandrijflijnen helemaal met zijn tijd mee. Sterker nog, het merk wil vooroplopen als het gaat om elektrificatie. Bij het ontwerpen van het CMA-platform, waarop alle compacte Volvo's komen te staan, is daar vanaf het begin rekening mee gehouden. De V40 zal aanvankelijk leverbaar zijn met een reeks drie- en viercilinder benzinemotoren. Verwacht in elk geval de 156 pk sterke T3-driecilinder en de T4 met 190 pk. Ook diesels zullen nog leverbaar zijn, al doet Volvo net als veel concurrenten langzaam maar zeker afstand van die brandstofsoort. Naast de 'traditionele' aandrijflijnen biedt Volvo straks meerdere plug-inversies aan. Verwacht in elk geval een T4 Twin Engine en een T5 Twin Engine, die allebei een driecilinder als kloppend hart hebben. Daarnaast zit er een volledig elektrische versie in het vat. Volvo zet met het Polestar-label nadrukkelijk in op EV's, maar de eigen merknaam wordt niet vergeten. De 'EV40' moet een actieradius krijgen van minimaal 350 kilometer. Is dat genoeg om de enorme hoeveelheid Nederlandse V40-diesel-rijders op stroom te laten rijden? We wachten geduldig af! (JL)