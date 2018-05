Nog even geduld Blik to the Future: Volvo S60

Wie niet kan wachten op het sedan-broertje van de nieuwe Volvo V60, hoeft nog maar heel even geduld te hebben, want binnenkort trekt Volvo zelf het doek van de nieuwe vierdeurs. Als zoethoudertje hebben we nu alvast beeld!

Toegegeven, heel moeilijk is het niet om de S60 te tekenen. De auto is al verschillende keren in gecamoufleerde vorm voorbijgekomen en is zelfs al eens ongecamoufleerd op de foto gegaan, al laat de kwaliteit van die foto te wensen over. Het beeldmateriaal geeft de tekenaars echter voldoende input om te kunnen concluderen dat de S60 weliswaar op de S90 lijkt, maar er op een aantal punten ook van verschilt. Het meest opvallende voorbeeld daarvan is de kentekenplaat. Die huist niet in de bumper, zoals bij de grote broer, maar tussen de achterlichten. De 'luifel' die bij de S90 onderdak biedt aan het breed over de achterklep uitgesmeerde woord 'Volvo' is hier uitvergroot om het herkenningsteken te kunnen herbergen. De kenmerkende C-vorm van de achterlichten komt wel overeen met de S90 en zorgt ook hier voor een lekker eigenwijs gelijnde kont. Van opzij is de S60, net als de V60, wat gedrongener dan de auto's uit de 90-serie. De boven- en onderzijde van de raampartij zoeken elkaar halverwege het achterste zijruitje rap op om te eindigen in een korte, verticale lijn.

In technisch opzicht is de S60 uiteraard grotendeels gelijk aan de V60. Dat betekent een reeks T-benzinemotoren en D-diesels, aangevuld met de T8 Twin Engine plug-in hybride en later een minder krachtige T6 Twin Engine. De Volvo S60 wordt naar verwachting zeer binnenkort, namelijk medio 2018, onthuld.