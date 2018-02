Slideshow

Blik to the Future: Renault Clio De toekomst van de nummer 1

De Renault Clio durfde het in 2017 aan om de titel ‘populairste auto van Nederland’ uit de handen van de Volkswagen Golf te trekken. Aangezien Renault ook in de rest van Europa goede zaken doet met het model, is er bijzonder weinig reden om de huidige Clio te vervangen. Toch heeft ook deze bestseller niet het eeuwige leven. We werpen vast een blik op generatie vijf!

Bij veel auto's neemt de nieuwverkoop na het eerste volledige levensjaar gestaag af, maar er zijn altijd uitzonderingen. De huidige Renault Clio is daar een uitstekend voorbeeld van. De Clio IV deed zijn intrede in 2012 en is sindsdien nauwelijks gewijzigd, maar weet de aandacht op z'n zachtst gezegd goed vast te houden. Na een piek in 2012 zakte de verkoopcijfers kortstondig iets in, maar sinds 2014 doet het model er ieder jaar weer een schepje bovenop in ons land. Net als SUV-broertje Captur weet de auto kennelijk de juiste snaar te raken bij 'het grote publiek'. Het is dan ook niet zo gek dat Renault voor de opvolger, die zich naar verwachting in 2019 aandient, kiest voor evolutie. De Clio behoudt z'n licht sportieve inborst. Aan de buitenzijde doen strakkere, modernere lijnen hun intrede, maar zonder het bestaande Clio-concept geweld aan toen. Spionagebeelden en concrete concept-car-voorbodes ontbreken vooralsnog, dus moest onze tekenaar zich baseren op de huidige Renault-tekenstijl en bestaande showmodellen van het merk. De strakke, samengeknepen lichtunits zijn een samenspel tussen de lampunits van de huidige Mégane en Talisman én die van de Symbioz-concept-cars uit 2017. Ook van opzij doen strakkere lijnen hun intrede. Net als bij het huidige model is een vijfdeurs hatchback het uitgangspunt. Op dit moment doen de Fransen ook goede zaken met de Estate-versie, een compacte stationwagen van een uitstervende soort. Renault behoort tot de laatste merken die een stationwagen aanbiedt in het compacte segment, maar de hang naar SUV's en cross-overs zou het compacte ruimtewonder zomaar eens de das om kunnen doen. Het interieur maakt een soortgelijke metamorfose door als de buitenkant. Het grote scherm dat in de Mégane, Talisman, Espace en Scénic de aanblik bepaalt, maakt met de volgende Clio de overstap naar de compacte klasse. Dat betekent dat het scherm in Renaults publiekslieveling niet langer een bijrol, maar de absolute hoofdrol vervult in het interieur. Vrijwel alles wordt via het scherm aangestuurd, al opteert Renault in tegenstelling tot de Franse concurrentie wel voor een los bedieningspaneel voor de climate control.

EV

Aan buiten- en binnenkant kunnen we dus de nodige voor de hand liggende wijzigingen verwachten, maar de echte aardverschuiving vindt onderhuids plaats. De 'V' wordt de eerste Clio die op Renault-Nissans modulaire CMF-platform komt te staan. De CMF-B-basis waar ook de volgende Nissan Juke op zal leunen, dient ook als basis voor de compacte Renault. Wat dat voor gevolgen heeft, zal in de toekomst moeten blijken, maar een platformwissel als deze heeft bijna altijd een grotere wielbasis en een forse gewichtsreductie tot gevolg. CMF biedt meer voordelen. Het platform staat namelijk ook de komst van een volledig elektrische Clio toe. Met de Zoe pionierde Renault ooit op het gebied van compacte EV's, maar nu is het tijd om de elektrische auto te normaliseren. Volledig rond het EV-thema gebouwde modellen als de Zoe maken daarbij plaats voor elektrische versies van reguliere modellen en de Clio is daar één van. De 'stekkerversie' mag meteen vol aan de bak, want grote rivaal PSA komt met een elektrische versie van de komende Peugeot 208. Ook de toekomstige Opel Corsa, die onder de vlag van PSA wordt ontwikkeld, krijgt een elektrische versie. Voor de mensen die nu nog niet klaar zijn voor de elektrische revolutie, komen er natuurlijk ook 'gewoon' benzine- en dieselmotoren beschikbaar. De driecilinder turbomotor speelt daarbij de hoofdrol, al is Renault het aan z'n stand verplicht om met een razendsnelle en bijzonder sportieve RS-versie te komen.