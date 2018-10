Na 208 komt ... 208! Blik to the Future: Peugeot 208

Peugeot-liefhebbers moeten een grote rode cirkel zetten om de eerste twee weken van maart volgend jaar. Peugeot stelt tijdens de aanstaande editie van de Autosalon van Genève namelijk zeer waarschijnlijk de splinternieuwe 208 aan de wereld voor!

De 208 die je momenteel in de showrooms van Peugeot vindt, is daar sinds 2012 te vinden. De compacte hatchback werd in 2015 gefacelift, waarbij het ontwerp van de auto met zachte hand werd bijgepunt. In de tweede helft van volgend jaar staat een volledig nieuwe generatie van de auto bij de Nederlandse dealers. Hoewel het model zijn naam behoudt, blijft letterlijk niets bij het oude.

Dat heeft uiteraard te maken met de platformwissel die Peugeot voor de 208 heeft gepland Het huidige model staat nog op PSA's EMP1-basis, waarvan we de naam in 2003 voor het eerst hoorden toen het werd toegepast op de Citroën C3. Auto's als de Citroën C3, C4 Cactus en Opel Crossland X maken momenteel gebruik van een sterk gemoderniseerde EMP1-basis.



Groupe PSA gooit het nu definitief in de prullenbak. Het Franse concern laat de 208 kennismaken met het samen met de Chinese gigant Dongfeng ontwikkelde CMP-platform, een nieuwe technische basis waar de inmiddels al gepresenteerde DS 3 Crossback op is geplaatst. Die nieuwe basis is zeer relevant, want bij de ontwikkeling ervan is rekening gehouden met de komst van geëlektrificeerde modellen. De DS 3 Crossback is er als volledig elektrische E-Tense en in 2017 werd al bevestigd dat 2019 het jaar is waarin ook van de 208 een EV-versie verschijnt. Als de aandrijflijn van de E-Tense een voorbode is van die van de elektrische 208, dan betekent dat dat ook het op één na kleinste model van Peugeot een 50 kWh groot accupakket in zijn bodem krijgt, dat levenslust biedt aan een 135 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Reken op een actieradius van zo'n 300 kilometer. Voor de elektrische variant van het CMP-platform wordt overigens de aanduiding e-CMP gebruikt. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt de compacte Franse inzending ook een van origine Duits broertje: de Opel Corsa!

Terug naar de 208. Het nieuwe platform zorgt ongetwijfeld voor een gewichtsreductie, maar verwacht niet dat de auto meer dan 100 kilo afvalt ten opzichte van het huidige model. Voor wie de hierboven omschreven elektrische versie te vooruitstrevend is, heeft Peugeot ongetwijfeld weer een uitgebreide reeks PureTech-benzinemotoren op de menukaart staan, die vermogens van tussen de grofweg 80 en 150 pk gaan leveren. We zien geen reden om te denken dat Peugeot de stekker uit de dieselmotor trekt. Reken derhalve op de komst van een selectie Blue HDi-zelfontbranders. Natuurlijk zit er ook weer een GTi in het vat, een heetgebakerde uitvoering die naar verwachting zo'n 220 pk uit een geblazen 1.6 gaat persen. Naar verluidt krijgt deze GTi-versie ook een elektrisch GTi-broertje. Daarover wordt in de aanloop naar Genève ongetwijfeld meer bekend.

Tegenwoordig lijken autofabrikanten geen heil meer te zien in driedeursvarianten en dat betekent dat ook de nieuwe 208 alleen als vijfdeurs leverbaar wordt. Van de huidige generatie 208 knipte Peugeot eerder dit jaar de driedeurs al uit zijn portfolio. Voor het uiterlijk van de 208 heeft Peugeot zich laten inspireren door studiemodellen als de Instinct Concept én door de splinternieuwe 508. De nieuwe 208 schudt de rondingen van de huidige generatie van zich af en de auto lijkt een rechtere achterkant te krijgen die de circa vier meter lange hatchback net wat meer gebruiksgemak geeft. Eenmaal op de markt mag de 208 zich opmaken voor een felle concurrentiestrijd. Niet alleen krijgt het model auto's als de Volkswagen Polo en de Ford Fiesta tegenover zich, maar ook de kakelverse Renault Cio staat tegen die tijd in de showroom.