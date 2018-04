Chinese invloed Blik to the future: Peugeot 2008

2017 was het jaar waarin de compacte cross-over zijn offensief naar een nog hoger plan tilde. Autoland kreeg gezelschap van de Hyundai Kona, Kia Stonic, Seat Arona, Citroën C3 Aircross en van de Opel Crossland X. Die laatste twee zijn familie van elkaar en krijgen er op termijn een moderner broertje bij: deze hagelnieuwe Peugeot 2008.

De PSA Groep en General Motors hebben elkaar in 2012 omarmd door aan te kondigen samen compacte cross-overs te gaan ontwikkelen. Daarbij zou de opvolger van de Opel Meriva gebruik gaan maken van PSA-techniek. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat het ging om de Opel Crossland X, een auto die samen met de Citroën C3 Aircross in Opels fabriek in het Spaanse Zaragoza van de band loopt. Dat relatief recente tweetal staat op een variant van PSA's PF1-platform, een basis die ook onder de Citroën C3 en de huidige Peugeot 2008 is te vinden. Laatstgenoemde werd in 2013, een jaar na de introductie van de 208, op de markt gebracht. PSA is achter de schermen druk in de weer met het ontwikkelen van een opvolger: de nieuwe 2008, die zeer waarschijnlijk van een modernere basis gebruik gaat maken dan de al genoemde Citroën en Opel. PSA en zijn Chinese joint-venture-partner Dongfeng, die een aandeel van 14 procent in het Franse concern heeft, hebben in 2015 immers laten weten dat ze samen nieuwe platforms gaan ontwikkelen. In 2022 wil de Franse gigant het aantal platforms terugdringen naar slechts twee modulaire versies: EMP1 en EMP2; de afkorting staat voor Efficient Modular Platform. De variant EMP1, dat ook wel Common Modulair Platform wordt genoemd, komt in gebruik voor nieuwe B-segmenters en modellen tussen het B- en C-segment in. Het ligt zeer voor de hand dat Peugeot deze nieuwe basis, die in 2018 bovendien debuteert onder een compacte cross-over van DS, zal gebruiken voor de nieuwe 2008. De volgende 208 komt er immers ook op te staan. Bovendien sluit de ontwikkeling goed aan bij Peugeots voornemen om in 2020 een volledig elektrische 2008 op de markt te brengen. Samen met Dongfeng komt PSA namelijk met een elektrische variant van het nieuwe platform, e-CMP geheten. De 2008 EV zou een theoretische actieradius van zo'n 450 kilometer krijgen.

Instinct Concept

Voor de vormgeving van de nieuwe 2008 doet Peugeot inspiratie op bij de 3008 en 5008. Een slimme zet, want die cross-overs scoren erg goed in de verkooplijsten. Kijk niet gek op als Peugeot ook designkenmerken van de vorig jaar getoonde Instinct Concept in de 2008 verwerkt: dat zou nog meer scherpe vouwen en hoeken betekenen. Of Peugeot ervoor kiest om de aanvankelijk ongeplande, maar inmiddels kenmerkende 'bubbel' in de daklijn van de 2008 te behouden, zal nog moeten blijken. Onze tekenaar heeft hem alvast weggelaten.

Uiteraard wordt ook het binnenste van de 2008 gemoderniseerd. De huidige i-Cockpit wordt vervangen voor een compacte en ongetwijfeld iets speelsere interpretatie van de i-Cockpit 2.0 die nu in de 3008 en 5008 is te vinden. Net als bij de huidige 2008 moet de nieuwe versie het zonder vierwielaandrijving stellen. Ter compensatie levert Peugeot zeer waarschijnlijk (Advanced) Grip Control in het model, een slim aan de tractiecontrole gekoppeld systeem dat de aandrijfkrachten automatisch aanpast aan de ondergrond. De dankzij het nieuwe platform zo'n 100 kilo lichtere Peugeot 2008 verwachten we niet voor 2019 op de markt.