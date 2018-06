Eén van de acht Blik to the Future: Mercedes-Benz GLB-klasse

Slideshow

De recent gelanceerde A-klasse is het startpunt van een reeks van maar liefst acht verschillende modellen van Mercedes-Benz op het nieuwe, voorwielaangedreven MFA2-platform. Deze GLB-klasse is de SUV van het gezelschap.

Met de A-klasse, CLA, CLA Shooting Brake en B-klasse is Mercedes' huidige aanbod in het zogenaamde C-segment niet karig te noemen, maar Mercedes doet er bij de nieuwe generatie nog een schepje bovenop. Hoe de acht gecreëerde plekken precies worden ingevuld, is nog niet met zekerheid te zeggen, maar dat deze GLB er onderdeel van uitmaakt, is al wel duidelijk. De GLB-klasse wordt een langgerekt model met opvallend vierkante vormen. Hij beschikt duidelijk over meer SUV-genen dan de GLA en komt wellicht naast een opvolger van dat model in het gamma te staan. Dat kan geen kwaad, want het concurrentieveld is heel wat drukker geworden in de laatste jaren. BMW voert naast de X1 de X2, Mini biedt in dit segment de Countryman aan, Infiniti heeft zijn Q(X)30 nota bene op de GLA gebaseerd en Volvo gooit hoge ogen met de nieuwe XC40. Zelfs Jaguar heeft met de E-Pace een relatief compacte SUV in huis. En dan is er nog Audi, dat met de Q2 en Q3 al langer twee modellen in dit segment voert.

Maatstaf

Qua uiterlijk doet de GLB-klasse enigszins denken aan de door de GLC vervangen GLK-klasse, een auto die opviel door zijn vierkante vormen. Ook de GLB krijgt een bijzonder rechtopstaande voorruit, een opvallend horizontale motorkap en een plat dak zonder ook maar een spoor van coupé-DNA. De neus en achterlichtunits zullen veel overeenkomsten vertonen met die van de nieuwe A-klasse en dat geldt ook voor het interieur. Mercedes-Benz levert de laatste jaren wondermooie dashboards af en zet met de A-klasse een nieuwe maatstaf op het gebied van infotainment. Verwacht ook in de GLB-klasse een bijzonder breed scherm, dat in duurdere versies optisch één geheel vormt met het digitale instrumentarium. Prachtig afgewerkte ronde ventilatieroosters en grote lappen pianolak of hout dragen eveneens bij aan een hoogwaardige uitstraling. De GLB belooft ook een stuk ruimer te worden dan de GLA en biedt niet alleen veel ruimte aan minimaal vier inzittenden, maar ook een imponerend laadruim.

Elektrisch

Natuurlijk leent de GLB-klasse niet alleen zijn platform, maar ook zijn motoren van de A-klasse. Bij aanvang is de auto naar verwachting beschikbaar als GLB 200, een versie met een nieuwe 1,3-liter viercilinder die ook in onder meer de Renault Scénic is te vinden. In de GLB levert het blok net als in de A-klasse 163 pk; de 107 pk sterke 160-variant gaat aan de hoge neus van de nieuwkomer voorbij. Als volgende stap ligt een GLB 250 voor de hand, met een 2.0 met 224 pk en 350 Nm. Natuurlijk maken ook dieselmotoren hun opwachting, al is nog niet helemaal duidelijk wat hier als instapper gaat fungeren. Ook de AMG-versie, die ongetwijfeld zijn opwachting maakt, is nog enigszins in nevelen gehuld. Interessant is ook in hoeverre de serie reguliere C-segmenters van Mercedes-Benz de beschikking krijgt over (deels) elektrische aandrijflijnen. Mercedes heeft voor elektrische auto's het EQ-label in het leven geroepen en werkt onder meer aan een apart model met de naam EQA, maar een (mild) hybride op GLB-basis lijkt logisch. De GLB maakt uiterlijk in de eerste helft van volgend jaar zijn opwachting.